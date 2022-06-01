Вратарь Шостак перешел в минское «Динамо» на правах аренды

Минское «Динамо» объявило о подписании вратаря Константина Шостака.

Как сообщает пресс-служба клуба, 22-летний вратарь ближайший сезон проведет в составе «зубров» на правах аренды.

Первую часть сезона-2021/22 хоккеист выступал за «Северсталь» в КХЛ. Он провел 13 матчей, два из них отстоял на ноль, процент отраженных бросков 92,3. На счету Шостака также одна голевая передача.

Затем вратарь на правах аренды играл за финский ЮП — 31 игра, 90 процентов отраженных бросков, коэффициент надежности 3,26.