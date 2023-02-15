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Сегодня, 19:19

«Нефтехимик» обыграл «Металлург» и поднялся в зону плей-офф

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Нефтехимик» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

Голами в составе команды из Магнитогорска отметились Егор Яковлев и Андрей Чибисов. За клуб из Нижнекамска забили Илья Хохлов, оформивший хет-трик, и Рафаэль Бикмуллин.

«Нефтехимик» набрал 67 очков и вернулся в зону плей-офф на «Востоке», поднявшись на восьмое место. «Металлург» находится на четвертой строчке (77).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Хохлов — 4 (Лещенко, Воробьев), 7:58 — 0:1. Яковлев — 8 (бол.), 19:59 — 1:1. Чибисов — 13 (бол., Никонцев, Зернов), 30:42 — 2:1. Бикмуллин — 5 (Попов), 33:02 — 2:2. Хохлов — 5 (Порядин), 33:36 — 2:3. Хохлов — 6 (Галимов, Назаров), 54:42 — 2:4.

Вратари: Паскуале (19:56 — 19:59, 58:25) — Тихомиров.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 44 (19+14+11) — 28 (8+10+10).

Судьи: Букин, Гашилов.

15 февраля. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Источник: Турнирная таблица КХЛ
Илья Хохлов
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
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Авангард – Сал. Юлаев
 1 : 3
15.02 16:30
Барыс – Динамо Мн
 2 : 5
15.02 17:00
Металлург – Нефтехимик
 2 : 4
15.02 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
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