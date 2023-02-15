Минское «Динамо» обыграло «Барыс» и прервало серию из трех поражений
Минское «Динамо» на выезде обыграло «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2.
В составе победителей забитыми голами отметились Райан Спунер (дубль), Ник Меркли и Роман Горбунов (дубль).
За «Барыс» шайбы забросили Никита Михайлис и Линден Вей.
Минское «Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков. «Барыс» располагается на 11-й строчке на «Востоке» — 59 очков.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Динамо Мн» (Минск) — 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)
Голы: Спунер — 17 (бол.), 21:41 — 0:1. Меркли — 19, 31:17 — 0:2. Горбунов — 13 (бол., Спунер), 32:52 — 0:3. Михайлис — 13 (Рахманов), 35:00 — 1:3. Вей — 17 (бол., Ножье, Шестаков), 42:01 — 2:3. Спунер — 18 (Барберио), 50:57 — 2:4. Горбунов — 14 (п.в., Алистров), 58:11 — 2:5.
Вратари: Гудачек (Бояркин, 50:57, 58:04 — 58:11) — Шостак.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 32 (12+11+9) — 28 (5+14+9).
Судьи: Оленин, Сергеев.
15 февраля. Астана. Барыс-Арена. 6712 зрителей.
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Барыс – Динамо Мн
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Металлург – Нефтехимик
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