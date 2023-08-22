«Металлург»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды
Полное название: Хоккейный клуб «Металлург»
Год основания: 1955
Главный тренер: Андрей Разин
Капитан: Егор Яковлев
Домашний стадион (вместимость): «Арена-Металлург» (7704 зрителя)
«Металлург» проведет первый матч в регулярном чемпионате КХЛ проведет против «Автомобилиста» в Екатеринбурге 2 сентября в 15:00 (мск).
Результат «Металлурга» в сезоне 2022 / 2023
В сезоне 2022 / 2023 «Металлург» занял пятое место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 83 баллами. «Магнитка» завершила свое выступление в плей-офф Кубка Гагарина в первом раунде, проиграв «Автомобилисту» (3-4).
Календарь «Металлурга» в сезоне КХЛ 2023 / 2024
2 сентября, в субботу, в Екатеринбурге в КРК «Уралец» «Металлург» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Автомбилиста». Игра начнется в 15:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Металлург» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Авангарда» (начало в 17:00). Команда Андрея Разина выступает в Восточной конференции дивизиона Харламова.
Календарь «Металлурга» в сентябре 2023 года
2 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец». «Автомобилист» — «Металлург»
5 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». ЦСКА — «Металлург»
7 сентября. Москва. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Металлург»
9 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Металлург»
11 сентября. Уфа. ««Уфа-Арена». «Салават Юлаев» — «Металлург»
14 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». «Металлург» — «Лада»
16 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». «Металлург» — «Лада»
18 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». «Металлург» — «Автомобилист»
20 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». «Металлург» — «Автомобилист»
23 сентября. Череповец. «Ледовый дворец». «Северсталь» — «Металлург»
25 сентября. Ярославль. «Арена-2000». «Локомотив» — «Металлург»
27 сентября. Мытищи. «Арена Мытищи». «Куньлунь Ред Стар» — «Металлург»
29 сентября. Уфа. «Уфа-Арена». «Салават Юлаев» — «Металлург»
Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.
Состав «Металлурга» на сезон 2023 / 2024
Вратари
30 — Илья Набоков
50 — Артем Загидулин
Защитники
2- Григорий Дронов
9 — Валерий Орехов
19 — Робин Пресс
44 — Егор Яковлев
56 — Макар Хабаров
72 — Артем Минулин
85 — Алексей Маклюков
88 — Владислав Еременко
Нападающие
11 — Никита Михайлис
12 — Архип Неколенко
16 — Денис Зернов
17 — Никита Гребенкин
18 — Павел Акользин
21 — Семен Кошелев
22 — Данила Юров
23 — Максим Мухаметов
25 — Данила Квартальнов
35 — Никита Коростелев
91 — Максим Карпов
94 — Егор Коробин
??? — Жан-Себастьян Ди
В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Металлурга» в разделе сайта «СЭ»
КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
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