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Сегодня, 16:00

«Локомотив»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ХК «Локомотив».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
ХК «Локомотив».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Основная информация о ХК «Локомотив» перед стартом нового сезона КХЛ.

«Локомотив» проведет первый матч в регулярном чемпионате КХЛ против «Торпедо» 3 сентября в 17:00 (мск).

Полное название: Хоккейный клуб «Локомотив»
Год основания: 1959
Главный тренер: Игорь Никитин
Капитан: Сергей Андронов
Домашний стадион (вместимость): УКРК «Арена-2000» (8905 зрителей)

Результат «Локомотива» в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Локомотив» занял третье место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 92 баллами. Ярославцы добрались до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, где проиграли ЦСКА (3-4).

Календарь «Локомотива» в сезоне КХЛ 2023 / 2024

3 сентября, в воскресенье, в Ярославле на «Арене-2000» «Локомотив» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо». Игра начнется в 17:00 по московскому времени. 25 февраля 2024 года «Локомотив» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Автомобилиста» (начало в 15:00). Команда Игоря Никитина выступает в Западной конференции дивизиона Тарасова.

Календарь «Локомотива» в сентябре 2023 года

3 сентября. Ярославль. «Арена-2000». «Локомотив» — «Торпедо»

6 сентября. Ярославль. «Арена-2000». «Локомотив» — «Трактор»

8 сентября. Ярославль. «Арена-2000». «Локомотив» — СКА

11 сентября. Ярославль. «Арена-2000». «Локомотив» — «Сочи»

12 сентября. Ярославль. «Арена-2000». «Локомотив» — «Куньлунь Ред Стар»

16 сентября. Мытищи. «Арена Мытищи». «Куньлунь Ред Стар» — «Локомотив»

18 сентября. Москва. «ЦСКА-Арена». ЦСКА — «Локомотив»

20 сентября. Минск. «Минск-Арена». «Динамо-Минск» — «Локомотив»

23 сентября. Ярославль. «Арена-2000». «Локомотив» — ЦСКА

25 сентября. Ярославль. «Арена-2000». «Локомотив» — «Металлург»

27 сентября. Ярославль. «Арена-2000». «Локомотив» — «Автомобилист»

30 сентября. Череповец. «Ледовый дворец». «Северсталь» — «Локомотив»

Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.

ХК «Локомотив».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Состав «Локомотива» на сезон 2023 / 2024

Вратари

30 — Сергей Мурашов

60 — Иван Бочаров

92 — Даниил Исаев

Защитники

4 — Александр Еелесин

5 — Алексей Береглазов

9 — Анлрей Сергеев

19 — Рауль Акмальдинов

25- Алексей Кожевников

26 — Дмитрий Симашев

27- Роман Бычков

28 — Мартин Гернат

73 — Никита Черепанов

87 — Рушан Рафиков

Нападающие

10 — Георгий Иванов

11 — Сергей Андронов

13 — Степан Никулин

16 — Артур Каюмов

29 — Егор Аверин

50 — Даниил Бут

63 — Павел Красковский

72 — Максим Березкин

76 — Александр Перевалов

78 — Максим Шалунов

82 — Иван Чехович

89 — Даниил Тесанов

91 — Денис Алексеев

92 — Ярослав Лихачев

97 — Александр Волков

99 — Александр Полунин

В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Локомотива» в разделе сайта «СЭ».

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
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6 Северсталь 0 0 0 0
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