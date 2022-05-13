«Металлург» и нападающий Карпов продлили контракт

«Металлург» и нападающий Максим Карпов продлили контракт.

Как сообщает пресс-служба, новое соглашение рассчитано на два года.

30-летний хоккеист перешел в «Металлург» в межсезонье-2020. Вместе с «Магниткой» стал обладателем серебряных медалей чемпионата КХЛ.

В минувшем сезоне Карпов сыграл в регулярном чемпионате 46 матчей и набрал 26 (10+16) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф хоккеист провел 24 игры и набрал 16 (5+11) очков.

В КХЛ Карпов также играл за «Трактор», московское «Динамо» и СКА.