«Сочи» заключил пробный контракт с защитником Никитой Ушневым

«Сочи» заключил пробный контракт с защитником Никитой Ушневым, сообщает пресс-служба.

28-летний футболист является воспитанником петербургского хоккея, выступал в МХЛ за команды «Серебряные Львы», МВД, «Динамо» (Санкт-Петербург).

Затем в ВХЛ Ушнев играл за «СКА-Неву», «Ценг Тоу», «Динамо» (Санкт-Петербург) и «Югру». В минувшем сезоне он принял участие в 58 матчах чемпионата и плей-офф ВХЛ, набрал 18 (3+15) очков при показателе полезности «+29».