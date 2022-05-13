Крылов о лимите на легионеров в КХЛ: «Сокращение выгодно тем, кто набрал российских игроков на несколько команд»

Крылов высказался о лимите на легионеров в КХЛ

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в КХЛ.

— Пять легионеров в КХЛ — понятная цифра, она никому не мешала. Сокращение выгодно тем, кто набрал российских игроков на несколько команд, — отметил Крылов.

19 апреля ФХР отправила предложение в Минспорт о сокращении числа легионеров в заявках команд с 5 до 3 игроков.

Отметим, что в настоящий момент российские клубы КХЛ могут заявлять на игру до пяти иностранных игроков.