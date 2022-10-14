«Металлург» договорился о контракте с защитником Дроновым
По информации «СЭ», магнитогорский «Металлург» подпишет контракт до конца сезона-2022/23 с защитником Григорием Дроновым, который ранее расторг соглашение с «Каролиной».
24-летний Дронов является воспитанником магнитогорского хоккея. Защитник провел шесть сезонов в КХЛ за «Металлург» и дважды играл в финале Кубка Гагарина (2017 и 2022).
4 октября 2022 года «Каролина» объявила о подписании контракта с Дроновым, но через два дня соглашение расторгли по обоюдному согласию сторон.
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