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Сегодня, 14:08

Главный тренер «Северстали» Разин дисквалифицирован на один матч

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Андрей Разин.
Фото ХК «Северсталь»

Пресс-служба КХЛ сообщила, что главный тренер «Северстали» Андрей Разин дисквалифицирован на одну игру.

Таким образом, специалист пропустит матч с «Куньлунь Ред Стар».

По окончании матча «Динамо» Москва — «Северсталь» Разин публично раскритиковал действия судей матча, что стало повторным нарушением пп. 1.24 п.1 ст. 55 Спортивного регламента КХЛ. Таким образом, на клуб накладывается денежный штраф, а на главного тренера команды Андрея Разина одноматчевая дисквалификация.

ХК Северсталь
Андрей Разин
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