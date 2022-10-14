Главный тренер «Северстали» Разин дисквалифицирован на один матч

Пресс-служба КХЛ сообщила, что главный тренер «Северстали» Андрей Разин дисквалифицирован на одну игру.

Таким образом, специалист пропустит матч с «Куньлунь Ред Стар».

По окончании матча «Динамо» Москва — «Северсталь» Разин публично раскритиковал действия судей матча, что стало повторным нарушением пп. 1.24 п.1 ст. 55 Спортивного регламента КХЛ. Таким образом, на клуб накладывается денежный штраф, а на главного тренера команды Андрея Разина — одноматчевая дисквалификация.