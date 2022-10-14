Вудкрофт: «Разочарован, что мы не смогли добыть победу. Что-то не получилось снова»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:3 ОТ).
«Разочарован, что мы не смогли добыть победу. Мы создали много моментов, контролировали игру, но что-то не получилось снова. Нам не хватает реализации голевых моментов, шайба просто не идет в ворота. Хотя, казалось бы, сделали все для победы. Проблема не в системе, а в том, что не удается переломить ситуацию. Будем искать позитив, отталкиваться от него. Надо готовиться к следующей игре на выезде», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт КХЛ.
«Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции (18 очков). «Спартак» расположился на 5-й позиции (23 очка).
15 октября команда из Минска встретится с «Локомотивом». Красно-белые 16 октября сыграют с «Куньлунем».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|18
|16
|2
|33
|2
|Динамо М
|18
|13
|5
|28
|3
|Локомотив
|17
|10
|7
|23
|4
|Торпедо
|17
|11
|6
|23
|5
|Спартак
|19
|9
|10
|23
|6
|ЦСКА
|17
|10
|7
|23
|7
|Витязь
|18
|10
|8
|23
|8
|Динамо Мн
|18
|7
|11
|18
|9
|Куньлунь
|18
|7
|11
|17
|10
|Северсталь
|17
|7
|10
|17
|11
|Сочи
|16
|3
|13
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|17
|12
|5
|25
|2
|Металлург
|17
|11
|6
|24
|3
|Сал. Юлаев
|17
|9
|8
|21
|4
|Сибирь
|19
|9
|10
|20
|5
|Барыс
|18
|9
|9
|19
|6
|Ак Барс
|16
|8
|8
|19
|7
|Адмирал
|18
|7
|11
|16
|8
|Авангард
|17
|7
|10
|15
|9
|Нефтехимик
|18
|7
|11
|15
|10
|Трактор
|19
|6
|13
|15
|11
|Амур
|17
|5
|12
|13
|14.10
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|- : -
|14.10
|19:00
|
Куньлунь – Северсталь
|- : -