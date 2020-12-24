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«Металлург» дома обыграл минское «Динамо», Бек сделал дубль

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«Металлург» победил минское «Динамо» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Дубль в составе хозяев сделал Тэйлор Бек. Также отличился Семен Кошелев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Минск) — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы: Бек — 9 (Нестрашил, Прохоркин), 24:47 — 1:0. Мерфи — 2 (Горбунов), 26:26 — 1:1. Бек — 10 (бол., Мозякин, Яковлев), 31:15 — 2:1. Фальковский — 3 (Горбунов, Мерфи), 50:51 — 2:2. Кошелев — 9 (Неколенко, Пашнин), 56:20 — 3:2.

Вратари: Олкинуора — Фурх (58:58).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 33 (8+13+12) — 21 (8+6+7).

Судьи: Раводин, Сергеев.

24 декабря. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

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