«Магнитка» обыграла «Барыс» и продлила победную серию до 7 матчей
«Металлург» дома победил «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0.
Голы забивали Люк Джонсон и Денис Зернов.
«Магнитка» одержала 7-ю победу подряд. Команда набрала 46 очков и укрепилась в качестве лидера турнирной таблицы Восточной конференции.
«Барыс» (25 очков) потерпел второе поражение подряд и занимает 11-е место в таблице «Востока».
«Металлург» 20 ноября примет «Сибирь», «Барыс» сыграет в гостях с «Торпедо» в этот же день.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Барыс» (Астана) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Джонсон — 7 (Гребенкин), 19:10 — 1:0. Зернов — 12 (бол., Карпов, Яковлев), 36:04 — 2:0.
Вратари: Набоков — Паскуале (57:41 — 58:41, 58:50).
Штраф: 7 — 11.
Броски: 36 (11+13+12) — 20 (7+7+6).
Судьи: Лаврентьев, Раминг.
18 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|33
|21
|12
|46
|2
|Авангард
|31
|20
|11
|43
|3
|Лада
|33
|18
|15
|42
|4
|Ак Барс
|31
|19
|12
|40
|5
|Автомобилист
|34
|18
|16
|40
|6
|Трактор
|32
|18
|14
|39
|7
|Сал. Юлаев
|31
|18
|13
|37
|8
|Сибирь
|31
|14
|17
|32
|9
|Нефтехимик
|31
|13
|18
|31
|10
|Амур
|31
|12
|19
|30
|11
|Барыс
|33
|9
|24
|25
|12
|Адмирал
|29
|7
|22
|20
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|33
|23
|10
|49
|2
|Динамо М
|31
|21
|10
|45
|3
|Локомотив
|30
|19
|11
|40
|4
|Торпедо
|31
|18
|13
|38
|5
|СКА
|30
|17
|13
|34
|6
|ЦСКА
|30
|16
|14
|34
|7
|Динамо Мн
|30
|14
|16
|32
|8
|Северсталь
|30
|13
|17
|31
|9
|Сочи
|32
|13
|19
|28
|10
|Витязь
|32
|11
|21
|26
|11
|Куньлунь РС
|35
|10
|25
|25
|18.11
|14:00
|
Спартак – Лада
|5 : 3
|18.11
|14:30
|
Металлург Мг – Барыс
|2 : 0
|18.11
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|4 : 2
|18.11
|16:00
|
Куньлунь РС – Сибирь
|- : -
|18.11
|17:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|18.11
|17:00
|
Северсталь – Витязь
|- : -
|18.11
|17:00
|
Локомотив – СКА
|- : -
|18.11
|17:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|- : -
|18.11
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -