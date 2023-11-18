Нападающий «Лады» Джозефс получил порез руки в матче со «Спартаком»

Нападающий «Лады» Трой Джозефс не доиграл матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:5) из-за травмы.

По информации «СЭ», 29-летний канадец порехал руку в моменте со своим удалением. Штраф за него отбывал Сергей Шумаков.

В текущем сезоне КХЛ Джозефс сыграл за клуб 29 матчей и набрал 19 (12+7) очков.

«Лада» потерпела второе поражение подряд. Тольяттинцы с 42 очками занимают третье место в таблице «Востока».