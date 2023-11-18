«Автомобилист» прервал серию их трех побед подряд, уступив «Трактору»
«Трактор» дома обыграл «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
Голы за челябинцев забили Данил Юртайкин, Антон Бурдасов, Чарльз Робинсон и Владимир Ткачев. У екатеринбуржцев отличились Брукс Мэйсек и Сергей Широков.
«Автомобилист» прервал серию их трех побед подряд и занимает пятое место в Восточной конференции (40 очков в 34 матчах). «Трактор» поднялся на шестую строчку, набрав 39 баллов в 32 играх.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Голы: Мэйсек — 13 (бол., Да Коста, Эберт), 11:18 — 0:1. Юртайкин — 5 (Блажиевский, Шабанов), 15:02 — 1:1. Бурдасов — 9 (бол., Бауи), 37:12 — 2:1. Робинсон — 5 (Шепелев, Тертышный), 46:02 — 3:1. Широков — 2 (Зборовский, Волк), 53:57 — 3:2. Ткачев — 8 (п.в., Сошников), 57:20 — 4:2.
Вратари: Фукале — Аликин (56:57 — 57:20).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 35 (11+12+12) — 39 (13+10+16).
Судьи: Бирин, Сидоренко.
18 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|33
|21
|12
|46
|2
|Авангард
|31
|20
|11
|43
|3
|Лада
|33
|18
|15
|42
|4
|Ак Барс
|31
|19
|12
|40
|5
|Автомобилист
|34
|18
|16
|40
|6
|Трактор
|32
|18
|14
|39
|7
|Сал. Юлаев
|31
|18
|13
|37
|8
|Сибирь
|31
|14
|17
|32
|9
|Нефтехимик
|31
|13
|18
|31
|10
|Амур
|31
|12
|19
|30
|11
|Барыс
|33
|9
|24
|25
|12
|Адмирал
|29
|7
|22
|20
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|33
|23
|10
|49
|2
|Динамо М
|31
|21
|10
|45
|3
|Локомотив
|30
|19
|11
|40
|4
|Торпедо
|31
|18
|13
|38
|5
|СКА
|30
|17
|13
|34
|6
|ЦСКА
|30
|16
|14
|34
|7
|Динамо Мн
|30
|14
|16
|32
|8
|Северсталь
|30
|13
|17
|31
|9
|Сочи
|32
|13
|19
|28
|10
|Витязь
|32
|11
|21
|26
|11
|Куньлунь РС
|35
|10
|25
|25
|18.11
|14:00
|
Спартак – Лада
|5 : 3
|18.11
|14:30
|
Металлург Мг – Барыс
|2 : 0
|18.11
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|4 : 2
|18.11
|16:00
|
Куньлунь РС – Сибирь
|- : -
|18.11
|17:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|18.11
|17:00
|
Северсталь – Витязь
|- : -
|18.11
|17:00
|
Локомотив – СКА
|- : -
|18.11
|17:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|- : -
|18.11
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -