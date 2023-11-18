Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:44

«Автомобилист» прервал серию их трех побед подряд, уступив «Трактору»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Трактор» дома обыграл «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

Голы за челябинцев забили Данил Юртайкин, Антон Бурдасов, Чарльз Робинсон и Владимир Ткачев. У екатеринбуржцев отличились Брукс Мэйсек и Сергей Широков.

«Автомобилист» прервал серию их трех побед подряд и занимает пятое место в Восточной конференции (40 очков в 34 матчах). «Трактор» поднялся на шестую строчку, набрав 39 баллов в 32 играх.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Мэйсек — 13 (бол., Да Коста, Эберт), 11:18 — 0:1. Юртайкин — 5 (Блажиевский, Шабанов), 15:02 — 1:1. Бурдасов — 9 (бол., Бауи), 37:12 — 2:1. Робинсон — 5 (Шепелев, Тертышный), 46:02 — 3:1. Широков — 2 (Зборовский, Волк), 53:57 — 3:2. Ткачев — 8 (п.в., Сошников), 57:20 — 4:2.

Вратари: Фукале — Аликин (56:57 — 57:20).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (11+12+12) — 39 (13+10+16).

Судьи: Бирин, Сидоренко.

18 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Источник: Таблица КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Трактор
1
0
Читайте также
«Челси» и «Манчестер Сити» грозит исключение из АПЛ? Как относиться к подобным новостям
ВАДА: Россия не имеет права проводить Игры дружбы из-за РУСАДА
В парке под Санкт-Петербургом нашли завернутого в одеяло младенца
Экс-полковник рассказал о вышедшем на свободу киллере Саше Солдате
Киллер Пустовалов вышел на свободу спустя 24 года тюрьмы
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» победил «Ладу», Голдобин установил рекорд красно-белых по голам за сезон в КХЛ

«Магнитка» обыграла «Барыс» и продлила победную серию до 7 матчей
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 33 21 12 46
2 Авангард 31 20 11 43
3 Лада 33 18 15 42
4 Ак Барс 31 19 12 40
5 Автомобилист 34 18 16 40
6 Трактор 32 18 14 39
7 Сал. Юлаев 31 18 13 37
8 Сибирь 31 14 17 32
9 Нефтехимик 31 13 18 31
10 Амур 31 12 19 30
11 Барыс 33 9 24 25
12 Адмирал 29 7 22 20
Западная конференция И В П О
1 Спартак 33 23 10 49
2 Динамо М 31 21 10 45
3 Локомотив 30 19 11 40
4 Торпедо 31 18 13 38
5 СКА 30 17 13 34
6 ЦСКА 30 16 14 34
7 Динамо Мн 30 14 16 32
8 Северсталь 30 13 17 31
9 Сочи 32 13 19 28
10 Витязь 32 11 21 26
11 Куньлунь РС 35 10 25 25
Результаты / календарь
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
18.11 14:00
Спартак – Лада
 5 : 3
18.11 14:30
Металлург Мг – Барыс
 2 : 0
18.11 14:30
Трактор – Автомобилист
 4 : 2
18.11 16:00
Куньлунь РС – Сибирь
 - : -
18.11 17:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
18.11 17:00
Северсталь – Витязь
 - : -
18.11 17:00
Локомотив – СКА
 - : -
18.11 17:00
Ак Барс – Сал. Юлаев
 - : -
18.11 17:00
Торпедо – Динамо М
 - : -
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости