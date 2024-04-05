«Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счет в полуфинальной серии
«Автомобилист» победил «Металлург» на выезде во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 4:2.
У гостей четыре очка набрал Анатолий Голышев, три очка — Стефан Да Коста. У хозяев по одной шайбе забросили Денис Зернов и Дмитрий Силантьев.
Счет в полуфинальной серии стал равным — 1-1. Третий матч пройдет в Екатеринбурге 7 апреля. Начало — в 14.30 мск.
КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Второй матч
«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Голы: Да Коста — 3 (бол., Голышев), 7:06 — 0:1. Зернов — 5 (Пресс), 27:29 — 1:1. Голышев — 6 (бол., Да Коста, Эберт), 35:56 — 1:2. Да Коста — 4 (бол., Голышев, Баранцев), 37:08 — 1:3. Силантьев — 2 (Я. Хабаров), 51:55 — 2:3. Романцев — 2 (п.в., Голышев), 58:50 — 2:4.
Вратари: Набоков (57:27 — 58:50) — Аликин.
Штраф: 9 — 10.
Броски: 24 (11+7+6) — 21 (6+10+5).
Судьи: Бирин, Наумов.
5 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7350 зрителей.
Счет в серии: 1-1
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
1 - 1
|1 - 1
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
2 - 0
|2 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|5.04
|17:00
|
Металлург Мг – Автомобилист
|2 : 4