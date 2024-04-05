«Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счет в полуфинальной серии

«Автомобилист» победил «Металлург» на выезде во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 4:2.

У гостей четыре очка набрал Анатолий Голышев, три очка — Стефан Да Коста. У хозяев по одной шайбе забросили Денис Зернов и Дмитрий Силантьев.

Счет в полуфинальной серии стал равным — 1-1. Третий матч пройдет в Екатеринбурге 7 апреля. Начало — в 14.30 мск.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Второй матч

«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Голы: Да Коста — 3 (бол., Голышев), 7:06 — 0:1. Зернов — 5 (Пресс), 27:29 — 1:1. Голышев — 6 (бол., Да Коста, Эберт), 35:56 — 1:2. Да Коста — 4 (бол., Голышев, Баранцев), 37:08 — 1:3. Силантьев — 2 (Я. Хабаров), 51:55 — 2:3. Романцев — 2 (п.в., Голышев), 58:50 — 2:4.

Вратари: Набоков (57:27 — 58:50) — Аликин.

Штраф: 9 — 10.

Броски: 24 (11+7+6) — 21 (6+10+5).

Судьи: Бирин, Наумов.

5 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7350 зрителей.

Счет в серии: 1-1