«Металлург» «всухую» победил «Автомобилист» в матче лидеров Восточной конференции
«Металлург» одержал победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Магнитка» выиграла со счетом 3:0.
Голами отметились нападающие Филипп Майе, Николай Голдобин и Никита Коростелев.
Голкипер «Магнитки» Эдвард Паскуале сделал третий «сухарь» в сезоне.
«Металлург» набрал 35 очков и упрочил лидерство в Восточной конференции. «Автомобилист» остается на второй строчке на «Востоке» (31 очко).
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«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Майе — 11 (Лайпсик, Коростелев), 3:13 — 1:0. Голдобин — 6 (Дронов, Еременко), 26:20 — 2:0. Коростелев — 7 (Земченок, Майе), 28:53 — 3:0.
Вратари: Паскуале — Бобков (Маттссон, 28:53).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 26 (6+14+6) — 37 (12+15+10).
Судьи: Лаврентьев, Овчинников.
26 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург.
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|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|3 : 0
|26.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|4 : 1
|26.10
|19:00
|
Витязь – Куньлунь
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|
Торпедо – Динамо М
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|26.10
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СКА – Нефтехимик
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Сочи – Трактор
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