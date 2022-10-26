Нападающий «Сочи» Петьков выбыл из строя на продолжительное время

Нападающий «Сочи» Кирилл Петьков выбыл из строя на продолжительное время после блокировки со стороны форварда «Автомобилиста» Патриса Кормье в предыдущем матче, сообщает пресс-служба клуба.

Решением КДК игрок уральского клуба дисквалифицирован на одну игру, на него также наложен денежный штраф.

В этом сезоне 24-летний Петьков провел в регулярном чемпионате КХЛ 18 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.