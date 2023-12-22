«Металлург» сыграет с «Амуром» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в пятницу, 22 декабря. Игра пройдет в ледовом дворце спорта «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Металлург» — «Амур» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Встречу в прямом эфире покажут на телеканале КХЛ ТВ и на официальном сайте КХЛ в разделе трансляций. Также следить за регулярным чемпионатом КХЛ сезона 2023 / 2024 можно на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру на телеканале ТВ-ИН. Начнется эфир в 18.50 по местному времени.

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