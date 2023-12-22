В Санкт-Петербурге на матчах КХЛ введен масочный режим

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) будет контролировать соблюдение масочного режима в Санкт-Петербурге на играх регулярного чемпионата.

«Лига и клубы всегда соблюдают требования, выдвигаемые органами власти, поэтому сотрудники клуба и арены будут носить маски. Со своей стороны лига будет дополнительно контролировать исполнение постановления», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы КХЛ.

20 декабря главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление о введении масочного режима при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий.

21 декабря СКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ обыграл ЦСКА со счетом 6:2. 23 декабря питерский клуб встретится на выезде с «Торпедо».