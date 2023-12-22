«Салават Юлаев» встретится с «Адмиралом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в пятницу, 22 декабря. Игра пройдет на универсальной спортивной арене «Уфа-Арена» в Уфе. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Салават Юлаев» — «Адмирал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут на телеканале КХЛ Prime и на официальном сайте КХЛ. Также следить за регулярным чемпионатом КХЛ сезона 2023 / 2024 можно в платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Жители Республики Башкортостан смогут посмотреть игру на телеканале БСТ. Начало трансляции — в 18.45 по местному времени.

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