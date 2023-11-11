«Металлург» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Ак Барс» в КХЛ
«Металлург» дома обыграл «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.
Победу хозяевам принесли голы Люка Джонсона, Максима Карпова и Егора Коробкина.
Магнитогорцы с 40 очками после 30 игр занимают второе место в Восточной конференции. Команда одержала четвертвую победу подряд. «Ак Барс» (38 очков) идет третьим на «Востоке».
В следующем матче казанцы дома примут СКА, а «Металлург» в гостях сыграет с минским «Динамо». Обе игры пройдут 14 ноября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Джонсон — 5 (Кошелев, Коробкин), 37:22 — 1:0. Карпов — 5 (бол., Яковлев, Кошелев), 42:35 — 2:0. Коробкин — 8 (Карпов, Зернов), 55:14 — 3:0.
Вратари: Загидулин — Ахтямов.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 47 (12+18+17) — 24 (9+9+6).
Судьи: Гашилов, Оскирко.
11 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург.
|Восточная конференция
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|18
|12
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|Ак Барс
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|18
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|16
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|29
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|29
|13
|16
|29
|10
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|17
|28
|11
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|30
|8
|22
|23
|12
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|7
|19
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|В
|П
|О
|1
|Спартак
|30
|20
|10
|43
|2
|Динамо М
|28
|20
|8
|42
|3
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|29
|18
|11
|38
|4
|Локомотив
|28
|17
|11
|36
|5
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|27
|14
|13
|32
|6
|ЦСКА
|28
|14
|14
|30
|7
|Северсталь
|27
|13
|14
|30
|8
|СКА
|27
|14
|13
|28
|9
|Сочи
|29
|12
|17
|26
|10
|Куньлунь РС
|33
|10
|23
|25
|11
|Витязь
|29
|8
|21
|20
|11.11
|14:30
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Лада – Спартак
|- : -
|11.11
|15:00
|
Металлург Мг – Ак Барс
|- : -
|11.11
|17:00
|
СКА – Нефтехимик
|- : -