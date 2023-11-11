«Лада» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

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«Лада» и «Спартак» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Тольятти 11 ноября. Хозяева победили — 4:3 Б.

Видео лучших моментов матча «Лада» — «Спартак» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Лада» отыгралась с 0:2 и победила по буллитам.

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