«Лада» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ
«Лада» и «Спартак» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Тольятти 11 ноября. Хозяева победили — 4:3 Б.
Видео лучших моментов матча «Лада» — «Спартак» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Лада» отыгралась с 0:2 и победила по буллитам.
КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|31
|18
|13
|41
|2
|Металлург Мг
|30
|18
|12
|40
|3
|Ак Барс
|29
|18
|11
|38
|4
|Авангард
|28
|17
|11
|37
|5
|Автомобилист
|31
|16
|15
|36
|6
|Сал. Юлаев
|28
|17
|11
|35
|7
|Трактор
|29
|16
|13
|35
|8
|Нефтехимик
|28
|12
|16
|29
|9
|Сибирь
|29
|13
|16
|29
|10
|Амур
|28
|11
|17
|28
|11
|Барыс
|30
|8
|22
|23
|12
|Адмирал
|26
|7
|19
|18
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|30
|20
|10
|43
|2
|Динамо М
|28
|20
|8
|42
|3
|Торпедо
|29
|18
|11
|38
|4
|Локомотив
|28
|17
|11
|36
|5
|Динамо Мн
|27
|14
|13
|32
|6
|ЦСКА
|28
|14
|14
|30
|7
|Северсталь
|27
|13
|14
|30
|8
|СКА
|27
|14
|13
|28
|9
|Сочи
|29
|12
|17
|26
|10
|Куньлунь РС
|33
|10
|23
|25
|11
|Витязь
|29
|8
|21
|20
Результаты / календарь
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9.11
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11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
|11.11
|14:30
|
Лада – Спартак
|- : -
|11.11
|15:00
|
Металлург Мг – Ак Барс
|- : -
|11.11
|17:00
|
СКА – Нефтехимик
|- : -
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