Нападающий «Лады» Шумаков набрал 300 очко в КХЛ

Нападающий «Лады» Сергей Шумаков забил гол в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:3 Б).

Это очко стало для 31-летнего хоккеиста 300-м за карьеру в лиге.

Шумаков в КХЛ играл за «Сибирь», ЦСКА, «Авангард», «Автомобилист», «Трактор» и «Динамо» Минск. Игроком «Лады» он стал летом 2023 года.

В текущем сезоне на счету Шумакова 9 (6+3) очков в 16 матчах.