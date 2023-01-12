Зарплата 21-летнего форварда «Амура» Лихачева составляет около 80 тысяч рублей в месяц

Как стало известно «СЭ», нападающий «Амура» Ярослав Лихачев зарабатывает около 80 тысяч рублей в месяц.

Отметим, что игрок находится в хабаровском клубе в аренде из «Локомотива».

В нынешнем регулярном чемпионате 21-летний форварда набрал 21 (11+10) очко в 40 матча при показателе полезности «-7».