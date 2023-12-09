Меньшиков: «Никишин — защитник номер один в КХЛ»

Бронзовый призер чемпионата СССР Константин Меньшиков заявил, что защитнику СКА Александру Никишину нет равных в КХЛ.

«Никишин играет на уровне НХЛ. Могло показаться, что его бомбардирские подвиги на старте сезоне носят случайный характер: бросил — забил. Но потом он продолжил набирать очки. Никишин и атаку начать может, вот что ценно. Таких защитников в лиге не так много. Он номер один в КХЛ среди защитников. Показатель в виде 10 шайб и 20 передач — очень серьезный. В те времена, когда я играл, были такие Эдуард Иванов, Валерий Никитин, Юрий Ляпкин. Я их называл полузащитниками. Прекрасно подключались к атакам, помогали форвардам, причем не просто так — старались выжать из моментов максимум», — приводит «РБ Спорт» слова Меньшикова.

Никишин возглавляет список самых атакующих игроков обороны лиги. В текущем сезоне на счету 22-летнего защитника 30 (10+20) очков в 39 матчах. Он стал игроком СКА в 2022 году.