Дивизион Тарасова вышел в финал ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ

Команда дивизиона Тарасова победила команду дивизиона Боброва в полуфинале ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ. Встреча завершилась со счетом 8:6.

По ходу игры дивизион Боброва уступал 1:5 и смог сравнять счет.

Форвард дивизиона Тарасова Максим Шалунов оформил хет-трик.

В воскресенье дивизион Тарасова сыграет в финале с дивизионом Харламова, дивизион Боброва и дивизион Чернышева встретятся в матче за 3-е место.