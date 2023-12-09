ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ 2023 года стал самым посещаемым в истории лиги

На «СКА Арене» прошел первый день ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ 2023 года.

Как информирует пресс-служба лиги, первый день звездного уик-энда в Санкт-Петербурге стал самым посещаемым в истории КХЛ — Мастер-шоу и полуфинальные игры посетило 19 682 болельщика.

Предыдущий рекорд посещаемости был установлен на Матче звезд КХЛ 2010 года в Минске — 15 100 зрителей.