Маттссон, Никишин и Светлаков названы лучшими игроками недели в КХЛ
Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков прошедшей игровой недели, сообщает сайт КХЛ.
Лучшим вратарем признан Юхан Маттссон («Автомобилист»), одержавший 2 победы в 2 матчах недели. Он отразил 98,18 процента бросков при коэффициенте надежности 0,50.
Лучшим защитником стал Александр Никишин (СКА), набравший 5 (3+2) очков в 3 играх. Никишин не завершил ни одного матча с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». Голы защитника в матчах с «Сочи» и «Северсталью» стали победными.
Лучшим нападающим выбран Андрей Светлаков (ЦСКА). Он набрал 5 (4+1) очков в 4 матчах. Светлаков завершил неделю с показателем полезности «+5», его шайбы в матчах с «Сочи» и «Витязем» стали победными.
Нападающий «Локомотива» Степан Никулин стал лучшим новичком недели в КХЛ. Он набрал 6 (1+5) очков в 3 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|39
|31
|8
|65
|2
|ЦСКА
|37
|24
|13
|53
|3
|Локомотив
|38
|23
|15
|52
|4
|Торпедо
|38
|22
|16
|47
|5
|Динамо М
|38
|20
|18
|46
|6
|Спартак
|39
|20
|19
|45
|7
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|42
|8
|Витязь
|38
|16
|22
|40
|9
|Северсталь
|38
|13
|25
|35
|10
|Куньлунь
|39
|13
|26
|30
|11
|Сочи
|36
|5
|31
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|37
|26
|11
|55
|2
|Металлург
|37
|24
|13
|52
|3
|Сибирь
|40
|24
|16
|51
|4
|Адмирал
|38
|21
|17
|46
|5
|Авангард
|37
|21
|16
|45
|6
|Сал. Юлаев
|37
|19
|18
|45
|7
|Ак Барс
|37
|17
|20
|40
|8
|Амур
|36
|15
|21
|36
|9
|Барыс
|39
|16
|23
|35
|10
|Трактор
|39
|14
|25
|33
|11
|Нефтехимик
|37
|15
|22
|31
|5.12
|12:30
|
Адмирал – Амур
|0 : 2
|5.12
|19:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -