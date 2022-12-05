В «Авангарде» выступили против ужесточения лимита на легионеров в КХЛ
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
«Я всегда был за конкуренцию. Если мы хотим, чтобы лига и ее игроки прогрессировали, то в ней должны играть сильнейшие. Я выступаю за отмену жесткого лимита и за введение конкуренции. Но отмечу, что, по моему мнению, приглашать нужно качественных иностранцев, которые могут чему-то научить наших молодых хоккеистов», — приводят «РИА Новости» слова Крылова.
В ноябре министр спорта Олег Матыцин заявил, что решение по снижению количества легионеров в КХЛ будет принято в следующем году.
19 апреля Федерация хоккея России (ФХР) обратилась к Министерству спорта с предложением о сокращении иностранных игроков в КХЛ с пяти до трех.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|39
|31
|8
|65
|2
|ЦСКА
|37
|24
|13
|53
|3
|Локомотив
|38
|23
|15
|52
|4
|Торпедо
|38
|22
|16
|47
|5
|Динамо М
|38
|20
|18
|46
|6
|Спартак
|39
|20
|19
|45
|7
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|42
|8
|Витязь
|38
|16
|22
|40
|9
|Северсталь
|38
|13
|25
|35
|10
|Куньлунь
|39
|13
|26
|30
|11
|Сочи
|36
|5
|31
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|37
|26
|11
|55
|2
|Металлург
|37
|24
|13
|52
|3
|Сибирь
|40
|24
|16
|51
|4
|Адмирал
|38
|21
|17
|46
|5
|Авангард
|37
|21
|16
|45
|6
|Сал. Юлаев
|37
|19
|18
|45
|7
|Ак Барс
|37
|17
|20
|40
|8
|Амур
|36
|15
|21
|36
|9
|Барыс
|39
|16
|23
|35
|10
|Трактор
|39
|14
|25
|33
|11
|Нефтехимик
|37
|15
|22
|31
|5.12
|12:30
|
Адмирал – Амур
|0 : 2
|5.12
|19:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -