«Спартак» заключил контракт с нападающим Дэниэлом Буцаевым
16:33
«Спартак» заключил однолетний двусторонний контракт с нападающим Дэниэлом Буцаевым, информирует сайт КХЛ.
В прошлом сезоне 20-летний форвард дебютировал в КХЛ. В составе «Нефтехимика» он провел 44 матча и набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «-12».
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