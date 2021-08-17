Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Спартак» заключил контракт с нападающим Дэниэлом Буцаевым

16:33
Теги:

«Спартак» заключил однолетний двусторонний контракт с нападающим Дэниэлом Буцаевым, информирует сайт КХЛ.

В прошлом сезоне 20-летний форвард дебютировал в КХЛ. В составе «Нефтехимика» он провел 44 матча и набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «-12».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/players/31511/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Соболев — о вызове в сборную: «Нужно показывать хорошую игру, пока ее нет»
«Никого не удивит, если этим летом Кокорин вернется в Россию. Миранчук в «Аталанте» по-прежнему только игрок замены». Мнения из Италии о наших легионерах
Бой Федора Емельяненко против Тимоти Джонсона в Bellator на ВТБ Арене
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд