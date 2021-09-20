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Матчи КХЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми

16:36
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Матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые пройдут в понедельник начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате стрельбы в университете в Перми, информирует ТАСС.

По данным Следственного комитета РФ, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу. Нападавший задержан, его личность установлена. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12458135

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Иван Шитик все материалы автора

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