Ильдар Шиксатдаров и Кирилл Рассказов помещены на драфт отказов
16:35
«Северсталь» намерена расстаться с двумя игроками. Ильдар Шиксатдаров и Кирилл Рассказов выставлены на драфт отказов, информирует Twitter клуба.
27-летний Шиксатдаров в этом сезоне провел 4 матча, не набрал очков и заработал показатель полезности «-3».
29-летний Рассказов принял участие в 3 матчах и заработал показатель полезности «-5».
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