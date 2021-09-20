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Ильдар Шиксатдаров и Кирилл Рассказов помещены на драфт отказов

16:35
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«Северсталь» намерена расстаться с двумя игроками. Ильдар Шиксатдаров и Кирилл Рассказов выставлены на драфт отказов, информирует Twitter клуба.

27-летний Шиксатдаров в этом сезоне провел 4 матча, не набрал очков и заработал показатель полезности «-3».

29-летний Рассказов принял участие в 3 матчах и заработал показатель полезности «-5».

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Иван Шитик все материалы автора

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