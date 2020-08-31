Матчи КХЛ без зрителей пройдут в Казахстане, Череповце и Новосибирске

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о том, на каких матчах регулярного чемпионата зрители смогут присутствовать.

— Наша позиция осталась прежней: хоккей для зрителей, и пускать на трибуны болельщиков нужно, — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ. — Необходимо следовать рекомендациям региональных органов, а также смотреть, сколько болельщиков позволяет вместить арена при условии соблюдения всех мер безопасности. Этот вопрос — приоритетный для клубов, поэтому именно клубы вырабатывают оптимальное решение.

По состоянию на 30 августа матчи без зрителей будут вынуждены проводить в Казахстане, Череповце и Новосибирске. На остальных аренах вместимость варьируется. Универсальной формулы здесь нет и не может быть. На сегодняшний день некоторые клубы уже объявили о том, как будут действовать, сколько продали и ещё продадут абонементов, сколько билетов будет пущено в продажу.