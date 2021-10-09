Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Торпедо» и минским «Динамо» пройдет без зрителей.

«В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией на территории Нижегородской области ближайший домашний матч «Торпедо» против минского «Динамо» пройдет без очного присутствия зрителей. О допуске зрителей на будущие игры клуб сообщит дополнительно», — говорится в сообщении «Торпедо» в Twitter.

Матч «Торпедо» — «Динамо» пройдет сегодня, 9 октября, и начнется в 17:00 мск.