Матч «Торпедо» — «Динамо Минск» пройдет без зрителей из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Нижегородской области
09:28
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Торпедо» и минским «Динамо» пройдет без зрителей.
«В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией на территории Нижегородской области ближайший домашний матч «Торпедо» против минского «Динамо» пройдет без очного присутствия зрителей. О допуске зрителей на будущие игры клуб сообщит дополнительно», — говорится в сообщении «Торпедо» в Twitter.
Матч «Торпедо» — «Динамо» пройдет сегодня, 9 октября, и начнется в 17:00 мск.
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