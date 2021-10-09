Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Матч «Торпедо» — «Динамо Минск» пройдет без зрителей из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Нижегородской области

09:28
Теги:

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Торпедо» и минским «Динамо» пройдет без зрителей.

«В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией на территории Нижегородской области ближайший домашний матч «Торпедо» против минского «Динамо» пройдет без очного присутствия зрителей. О допуске зрителей на будущие игры клуб сообщит дополнительно», — говорится в сообщении «Торпедо» в Twitter.

Матч «Торпедо» — «Динамо» пройдет сегодня, 9 октября, и начнется в 17:00 мск.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Как Виктор Корчной стал врагом СССР. Это была отвага или предательство?
0