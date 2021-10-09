В субботу, 9 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут шесть матчей.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» — «Трактор». 10:00 мск.

«Авангард» — «Спартак». 17:00.

«Динамо» Москва — «Северсталь». 17:00.

«Нефтехимик» — «Автомобилист». 17:00.

«Торпедо» — «Динамо» Минск. 17:00.

«Куньлунь» — ЦСКА. 19:30.

Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //

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