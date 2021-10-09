КХЛ: расписание и результаты матчей 9 октября, «Авангард» — «Спартак» и другие матчи
Результаты матчей игрового дня регулярного чемпионата КХЛ
09:55
В субботу, 9 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут шесть матчей.
«Амур» — «Трактор». 10:00 мск.
«Авангард» — «Спартак». 17:00.
«Динамо» Москва — «Северсталь». 17:00.
«Нефтехимик» — «Автомобилист». 17:00.
«Торпедо» — «Динамо» Минск. 17:00.
«Куньлунь» — ЦСКА. 19:30.
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ
Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
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