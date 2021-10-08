Сергей Зубов: «Драматичный матч, но в концовке не повезло»

Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:3 ОТ).

«Столько событий было в игре, что сложно что-то выделить, поиграли в неравных составах. Драматичный матч, но в концовке не повезло. Благодарен команде, что в конце сложной поездки смогли найти силы и бились до конца», — цитирует тренера сайт КХЛ.