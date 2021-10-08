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Сергей Зубов: «Драматичный матч, но в концовке не повезло»

22:55
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Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:3 ОТ).

«Столько событий было в игре, что сложно что-то выделить, поиграли в неравных составах. Драматичный матч, но в концовке не повезло. Благодарен команде, что в конце сложной поездки смогли найти силы и бились до конца», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/08/490799.html

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Иван Шитик все материалы автора
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