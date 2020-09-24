Матч рижского «Динамо» и ЦСКА не состоится из-за карантина

«Динамо» (Рига) официально уведомило КХЛ о невозможности провести домашний матч регулярного чемпионата с ЦСКА, информирует официальный сайт лиги.

Игра должна была состояться 29 сентября. Клуб сообщил, что проведение матча невозможно из-за того, что команда находится на карантине.

«Динамо» (Рига) принимает на себя все последствия такого решения в соответствии с регламентом КХЛ и просит КХЛ проинформировать клуб ЦСКА (Москва) об отсутствии необходимости прибытия команды в Ригу на указанный матч в целях обеспечения безопасности хоккеистов клуба-гостя и минимизации убытков, связанных с неявкой «Динамо» (Рига) на матч», — говорится в сообщении лиги.

Согласно регламенту, за неявку команде должно быть засчитано поражение. Ранее сообщалось, что в "Динамо" 10 случаев заражения коронавирусом. До этого также было объявлено об отмене матча с московским "Динамо".