КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Источник: в рижском «Динамо» выявлены 10 случаев заражения коронавирусом

13:02
Игроки «Динамо». Фото ХК «Динамо» Рига.
Игроки «Динамо». Фото ХК «Динамо» Рига.
Теги:

В рижском «Динамо» были выявлены случаи заражения коронавирусом. Положительные результаты тестов на COVID-19 как минимум у 10 членов клуба, сообщает Sportacentrs.

19 сентября председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис подтвердил, что пять хоккеистов клуба заразились коронавирусом. На следующий день стало известно о переносе матча регулярного чемпионата КХЛ между латвийским клубом и «Торпедо».

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир