Источник: в рижском «Динамо» выявлены 10 случаев заражения коронавирусом

В рижском «Динамо» были выявлены случаи заражения коронавирусом. Положительные результаты тестов на COVID-19 как минимум у 10 членов клуба, сообщает Sportacentrs.

19 сентября председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис подтвердил, что пять хоккеистов клуба заразились коронавирусом. На следующий день стало известно о переносе матча регулярного чемпионата КХЛ между латвийским клубом и «Торпедо».