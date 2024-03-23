Матч «Автомобилист» — СКА начался с минуты молчания

Четвертый матч серии второго раунда Кубка Гагарина «Автомобилист» — СКА начался с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Встреча проходит в Екатеринбурге.

Еще один матч плей-офф КХЛ, который должен был пройти сегодня — «Спартак» — «Металлург» — перенесен на 26 марта.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игры в Екатеринбурге.