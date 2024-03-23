Уил о вылете из Кубка Гагарина от «Трактора»: «Проигрывать всегда отстой»

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил поделился мнением о матчах с «Трактором» в Кубке Гагарина.

«Проигрывать — это всегда отстой. Но в этом сезоне мы проделали хорошую работу, у нас была отличная команда. Если в клубе не будут паниковать и станут придерживаться такого же курса, на следующий год мы сможем продолжить строить то, что начали в этом сезоне. И в плей-офф мы способны будем пройти дальше», — цитирует игрока «РБ Спорт».

«Динамо» проиграло челябинцам в серии со счетом 0-4. В полуфинале плей-офф КХЛ «Трактор» сыграет с победителем пары «Авангард» — «Локомотив».