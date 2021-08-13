Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов ответил на вопросы журналистов после победы над магнитогорским «Металлургом» (3:1) на Мемориале Ромазана.

— Турниру уже 30 лет. Я участвовал в первом как игрок. Сейчас очень приятно выиграть его как тренер с командой, — отметил Мартемьянов. — Впечатления самые приятные: никаких претензий по размещению и трансферу, идеальные раздевалки и лед. Каждый решал свои локальные задачи на турнире, но то, что мы запланировали, нам удалось сделать. Команда показала, что у нее есть характер, что она может сыграть и по счету, и на результат. Выводы делать еще рано — это один из этапов подготовки к чемпионату.

— Насколько вас уже устраивают нынешние сочетания?

— До конца мы еще не определились по тройкам и парам защитников. Мы еще ждем ребят. Именно защитник у нас должен подъехать. Идет ротация, но в целом больше тройки устраивают, чем нет. Это показала наша результативность. Конечно, в обороне нужно прибавлять. Хотя считаю, что мы наиграли на твердую четвертку на этом турнире. Будем требовать более слаженных действий и агрессивной игры в обороне.