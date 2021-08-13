Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Мартемьянов — о Мемориале Ромазана: «Я участвовал в первом как игрок. Сейчас очень приятно выиграть его как тренер с командой»

20:20
Теги:

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов ответил на вопросы журналистов после победы над магнитогорским «Металлургом» (3:1) на Мемориале Ромазана.

— Турниру уже 30 лет. Я участвовал в первом как игрок. Сейчас очень приятно выиграть его как тренер с командой, — отметил Мартемьянов. — Впечатления самые приятные: никаких претензий по размещению и трансферу, идеальные раздевалки и лед. Каждый решал свои локальные задачи на турнире, но то, что мы запланировали, нам удалось сделать. Команда показала, что у нее есть характер, что она может сыграть и по счету, и на результат. Выводы делать еще рано — это один из этапов подготовки к чемпионату.

— Насколько вас уже устраивают нынешние сочетания?

— До конца мы еще не определились по тройкам и парам защитников. Мы еще ждем ребят. Именно защитник у нас должен подъехать. Идет ротация, но в целом больше тройки устраивают, чем нет. Это показала наша результативность. Конечно, в обороне нужно прибавлять. Хотя считаю, что мы наиграли на твердую четвертку на этом турнире. Будем требовать более слаженных действий и агрессивной игры в обороне.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Михаил Скрыль все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Где-то за медали Токио-2020 дают миллионы, где-то — дома. А африканским героям обещают провести электричество
Нападающий «Миннесоты» Фолиньо: «Лично полечу в Россию и заберу Капризова из Сибири»
Участвовавший в Олимпиаде российский триатлонист Полянский сдал положительный допинг-тест
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд