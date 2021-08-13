Воробьев — о низкой результативности «Магнитки»: «Не хватило свежести, мы продолжаем нагружать ребят»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Сибири» (1:3) на Мемориале Ромазана.
— Эти матчи показали, над чем надо работать, — отметил Воробьев. — Сегодня мы были медленнее соперника на моменте. Выжимали, когда это уже совсем нужно было. Нам понятно, над чем надо работать. Это хорошо.
— Вы видите общие причины низкой результативности в двух последних матчах, или эти причины надо рассматривать отдельно?
— Мы видим и знаем эти причины.
— Можете объяснить, почему так произошло?
— Не хватило свежести. У нас созданы все условия для работы, мы продолжаем нагружать ребят. Есть еще моменты — надо больше идти на ворота. Через тернии к звездам. Никто не обещал легкой жизни.
— Насколько ваши ожидания от тех сочетаний, которые вы подготовили перед турниром, совпали с реальностью по итогам Мемориала Ромазана?
— Некоторые сочетания мне понравились, некоторые еще будем искать. Все быстро меняется в таком виде спорта.
— Как оцените игру Андрея Чибисова? Кажется, он тяжелее остальных втягивается в игровой ритм.
— Если вы помните прошлый сезон, Андрей начинал примерно также. По сегодняшней игре он идет в правильном направлении. В прошлом году у него было то же самое. Первые несколько игр чемпионата он не попадал в состав. Сегодня мы с ним опять говорили на льду, что ему нужно сделать, чтобы выйти на тот уровень, который он может показать.
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