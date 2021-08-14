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«Куньлунь» победил «Сарыарку» на Кубке президента Казахстана

12:49

«Куньлунь» обыграл «Сарыарку» в матче третьего тура Кубка президента Республики Казахстан — 2:0.

В составе команды из Пекина отличились Спенсер Фу и Паркер Фу.

После этого матча на счету «Куньлуня» и «Сарыарки» по 4 очка. «Барыс» догонит эти команды по очкам в случае победы над «Торпедо» из Усть-Каменогорска. При таком раскладе расстановка команд в группе определится по дополнительным показателям.

По итогам трех туров две лучшие команды сыграют в финале, а две худших встретятся в матче за третье место.

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Товарищеские матчи. Клубы

Кубок президента Республики Казахстан

«Куньлунь» (Пекин) — «Сарыарка» (Караганда) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: С. Фу — 1 (бол., Локхарт, Николлс), 22:56 — 1:0. П. Фу — 3 (С. Фу, Челиос), 48:15 — 2:0.

Вратари: Лазушин — Еремеев.

Судьи: Букин, Кулаков.

14 августа. Нур-Султан. «Барыс-Арена».

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Иван Торопцев все материалы автора

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