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Марковин подписал контракт с «Витязем»

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«Витязь» подписал двусторонний контракт с нападающим Дмитрием Марковиным, сообщает пресс-служба КХЛ.

26-летний хоккеист подписал соглашение с подмосковным клубом до конца сезона-2020/21.

Марковин начал сезон в «Куньлуне». Форвард провел 5 матчей за китайскую команду и не отличился результативными действиями. В сентябре игрок был отчислен из клуба.

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