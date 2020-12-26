Марковин подписал контракт с «Витязем»

«Витязь» подписал двусторонний контракт с нападающим Дмитрием Марковиным, сообщает пресс-служба КХЛ.

26-летний хоккеист подписал соглашение с подмосковным клубом до конца сезона-2020/21.

.@hcvityaz_khl заключил двусторонний контракт до конца сезона с Дмитрием Марковиным#KHLTransfers — KHL Media (@khlmediateam) December 26, 2020

Марковин начал сезон в «Куньлуне». Форвард провел 5 матчей за китайскую команду и не отличился результативными действиями. В сентябре игрок был отчислен из клуба.