Марковин подписал контракт с «Витязем»
«Витязь» подписал двусторонний контракт с нападающим Дмитрием Марковиным, сообщает пресс-служба КХЛ.
26-летний хоккеист подписал соглашение с подмосковным клубом до конца сезона-2020/21.
.@hcvityaz_khl заключил двусторонний контракт до конца сезона с Дмитрием Марковиным#KHLTransfers— KHL Media (@khlmediateam) December 26, 2020
Марковин начал сезон в «Куньлуне». Форвард провел 5 матчей за китайскую команду и не отличился результативными действиями. В сентябре игрок был отчислен из клуба.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю