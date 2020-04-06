Марченко оказал материальную помощь детскому онкоцентру

Защитник сборной России Алексей Марченко оказал материальную помощь детскому онкологическому центру имени Блохина, сообщает официальный сайт ФХР. Олимпийский чемпион-2018 приобрел дорогостоящий препарат «Онкоспар» для ежедневного лечения больных детей.

В связи с пандемией коронавируса увеличились сроки поставки препаратов. «Онкоспар» нужен для лечения острого лейкоза, задержка в поставке может привести к трагедии.

— От лица онкологического центра и от себя лично я бы хотела поблагодарить Алексея Марченко за оказанную помощь, — сказала директор НИИ детской онкологии и гематологии центра Светлана Варфоломеева. — Действительно, сегодня жизненно необходимо своевременно получать препараты, от которых зависит, без преувеличения, жизнь наших маленьких пациентов. В это сложное время важно держаться вместе и поддерживать тех, кто нуждается в помощи. Мы очень благодарны Алексею за быстрый отклик, благодаря которому мы смогли предоставить детям препараты, которые им были так необходимы. Такие люди как Алексей создают тот самый остров надежды, без которого нельзя представить дальнейшее плавание по бескрайним, но иногда очень беспокойном широтам океана нашей жизни.