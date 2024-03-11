Рыбин: «СКА — главный фаворит Кубка Гагарина. Потом «Авангард» и «Металлург»

Бывший нападающий «Спартака» Максим Рыбин назвал главных фаворитов Кубка Гагарина в сезоне-2023/24.

«Для меня, наверное, сейчас главный фаворит — СКА. Потом уже идет Омск, Магнитогорск. Еще выделю «Локомотив». Они — команда фантом. Объективно, никого не обижая, остальным командам будет сложно бороться за Кубок Гагарина», — приводит слова Рыбина Legalbet.

В первом раунде Кубка Гагарина СКА в 5 матчах победил «Торпедо» (4-1). «Авангард» выбил «Ладу» (4-1), а «Металлург» одолел «Амур» (4-2).