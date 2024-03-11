Владимир Крикунов не удивлен выступлением «Амура» в КХЛ

Бывший тренер сборной России и нескольких клубов КХЛ и суперлиги Владимир Крикунов в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил выступление «Амура» в текущем сезоне КХЛ.

— То, что они попали в восьмерку, было понятно после того, как «Сибирь» потеряла 4 очка, которые с них сняли за неправильно оформленные документы. «Амур» и по составу был сильнее оставшихся внизу таблицы команд, — сказал «СЭ» Крикунов.

«Амур» проиграл «Металлургу» в серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 2-4.