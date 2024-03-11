Агент Паремузов: «Исаев помог «Локомотиву» победить ЦСКА, ярославцы были как единый кулак»

Хоккейный агент Сергей Паремузов прокомментировал победу «Локомотива» в серии первого раунда Кубка Гагарина с ЦСКА (4-1).

«Я бы никого не хотел отмечать в «Локомотиве», потому что это абсолютно командная история. В таких случаях выделяют вратаря. Исаев подтащил, помог. Вся команда была как некий единый кулак», — приводит слова Паремузова Metaratings.ru.

8 марта «Локомотив» в пятом матче серии обыграл ЦСКА со счетом 6:3.

В плей-офф 24-летний вратарь Даниил Исаев сыграл 5 матчей, в которых одержал 4 победы.