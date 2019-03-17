Максим Карпов: "Где-то сыграли недостаточно хитро, где-то Коновалов потащил"

Нападающий СКА Максим Карпов прокомментировал поражение от "Локомотива" (1:3) в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии 2-1 в пользу армейцев.

– Чего не хватило?

– Забивать надо было. И все было бы нормально. Были же моменты. И "1 в 0" выходил… Где-то мы сыграли недостаточно хитро, где-то Коновалов потащил. Вот эти два фактора и сыграли сегодня, – ответил Карпов.

– "Локомотив" провел и первый период, и весь матч активнее, чем в Петербурге. Или у вас другое мнение?

– Не скажу. Все в плей-офф начинают активно. Так что – нет.

– Может, СКА хуже бежал?

– Может, и "Локомотив".

– Вряд ли кто-то ожидал, что все закончится в четырех матчах.

– Ну да. Готовимся к четвертому. (Игорь Еронко)

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